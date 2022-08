Dr. Jenilson Leite registra candidatura ao Senado Federal

O deputado estadual e agora candidato ao Senado pelo PSB, Dr. Jenilson Leite, registrou sua candidatura ao Senado Federal junto ao Tribunal Superior eleitoral.

A candidatura majoritária foi chancelada pelo partido em convenção estadual no último dia 5.

De lá para cá, Dr. Jenilson tem aproveitado o período de pré-campanha para fazer diversos diálogos, ouvido os mais diferentes seguimentos como cultura, economia e representantes do esporte, dos movimentos sociais, indígenas, religiosos, juventude e mulheres.

“Estamos animados e andando muito, temos visto nossa candidatura ser bem aceita. Estamos conversando com diversos segmentos da economia, movimentos sociais, do esporte, indígenas e muitos outros”, disse o candidato que neste final de semana cumpre agendas no interior do Acre.