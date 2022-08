Eliana expõe intimida e faz revelação sobre fantasia na cama

A apresentadora Eliana, que comanda as tardes de domingo do SBT, tem se tornado uma personalidade bem frequente nas redes sociais. Famosa desde jovem, a loira está no ar no SBT e é a verdadeira rainha dos domingos. Na TV, Eliana costuma das dor de cabeça aos concorrentes e frequentemente ocupa a vice-liderança, mas na internet ela também é sensação.

Quem acompanha as redes sociais de Eliana, vê que a apresentadora entra nas tendências das dancinhas e até das dublagens virais. Na noite desta terça-feira (09), não foi diferente. Entre fotos de comemoração de sua audiência na TV, a famosa publicou um vídeo de dublagem.

Eliana mostrou que manda bem na sincronização. O áudio fazia uma pergunta, que a princípio, parecia picante: “Qual fantasia que você ainda não realizou na cama?”. A apresentadora encarou o personagem e respondeu a pergunta, também dublando.

“Deitar, dormir, e acordar sem preocupação”, disse Eliana enquanto o áudio da voz de uma outra mulher tocava. A famosa riu muito ao final na frase. Nos comentários, os fãs da apresentadora do SBT se divertiram. “Elianaa muito lindaaa”, elogiou uma. Outro seguidor confessou que precisa da mesma fórmula: “Eu estou precisando rapidamente dessa fantasia, deitar, dormir e acordar sem preocupações”.