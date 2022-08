Em vídeo, Mazinho agradece Marcio Bittar e declara apoio à reeleição de Gladson

Em um vídeo divulgado nesta segunda-feira (8), o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, informou que apoia a reeleição do governador Gladson Cameli (Progressistas), mesmo o presidente do União Brasil, Marcio Bittar, sendo também pré-candidato ao governo.

“Quero deixar registrado para minha população de Sena Madureira que tomamos um caminho, e ele é Gladson Cameli. Agradeço ao presidente do União Brasil, Marcio Bittar, e ao meu amigo Cirleudo Alencar por tudo isso”, frisou.

“Eu, Mazinho Serafim, vou caminhar com o nosso governador Gladson Cameli para que a gente continue avançando com as obras. Queremos sempre o melhor para nossa população”, continuou.

Mazinho finaliza o vídeo deixando um abraço para Gladson e afirma mais uma vez que os dois estão juntos.