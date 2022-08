Estado amplia serviços de abastecimento de água em Cruzeiro do Sul

Para ampliar serviços de abastecimento de água em Cruzeiro do Sul, o Estado, por meio do Saneacre, executa expansão da rede de distribuição para atender mais de mil pessoas no bairro Aeroporto Velho.

Ainda no Juruá, nos próximos dias, o Saneacre iniciará obras de ampliação da rede de água nos bairros Miritizal I e II, em Cruzeiro do Sul; Manoel Gomes e Dário Pereira, em Rodrigues Alves, e comunidade Recordação, em Mâncio Lima. “Temos avançado de maneira firme, significativa, no Juruá como um todo,” destacou o presidente do Saneacre, Ítalo Lopes.

Para este ano, estão previstas também obras de expansão de rede, para atender moradores dos bairros Cumaru Saboeiro, Remanso, em Cruzeiro, e Vila Santa Rosa. “As intervenções são a evolução de uma tratativa realizada com a participação do Estado, da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e presidentes de bairro do município. Agradecemos, inclusive, a parceria da prefeitura nessas intervenções, o que tem sido muito importante”, enfatizou Ítalo.

Manutenção predial

Para dar mais segurança e proporcionar melhor ambiente de trabalho aos servidores, o Saneacre está reformando todas as unidades administrativas e operacionais da autarquia nos 21 municípios do Acre. Alguns espaços estavam sem receber melhorias desde o ano 2000.

Os projetos já executados contemplaram a manutenção predial das unidades de Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Tarauacá, Feijó, Plácido de Castro, Santa Rosa do Purus.

As próximas intervenções serão realizadas nos espaços do Saneacre nos municípios de Capixaba, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Senador Guiomard, Sena Madureira e Xapuri.