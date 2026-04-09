Alan Rick garante R$ 36 milhões para máquinas e veículos fortalecendo produção rural no Acre

Na prática, os investimentos ampliam a capacidade de atendimento dos municípios e das entidades em diferentes frentes

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O senador Alan Rick viabilizou, junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), o investimento de R$ 36.075.106,89 na compra de 202 equipamentos que vão atender diretamente municípios, associações e cooperativas do Acre. A entrega está prevista para a segunda quinzena de maio, ampliando a capacidade de apoio direto aos produtores rurais, à prestação de serviços e às demandas das comunidades.

Desta vez, 20 municípios acreanos serão contemplados: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Acre, Porto Walter, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá, Rodrigues Alves, Plácido de Castro, Xapuri e Rio Branco, além de cooperativas, associações e instituições que atuam na agricultura familiar, no extrativismo e em áreas sociais e comunitárias. Os dois municípios que não aparecem neste conjunto já foram contemplados em entregas anteriores, garantindo alcance em todo o estado.

Entre os equipamentos destinados estão tratores agrícolas, retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas, pás carregadeiras, motoniveladoras, caminhões-pipa, caminhões de carga, caminhões basculantes, picapes 4×4, motocicletas, quadriciclos, microtratores, grades agrícolas, minicarregadeiras, ônibus e veículos de transporte.

Na prática, os investimentos ampliam a capacidade de atendimento dos municípios e das entidades em diferentes frentes. Os equipamentos vão apoiar diretamente produtores rurais e agricultores familiares, fortalecendo a mecanização, o preparo do solo e o escoamento da produção, além de contemplar ações voltadas às comunidades indígenas, como em Mâncio Lima, onde os recursos reforçam a agricultura tradicional e a geração de renda nessas localidades.

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Também foram destinados veículos para fortalecer o trabalho de entidades que atuam na assistência social, ampliando o atendimento direto às famílias e às populações em situação de vulnerabilidade.

Os recursos ainda chegam com impacto direto na educação. Em Acrelândia, um ônibus será utilizado no transporte de estudantes que cursam o ensino superior presencial em Rio Branco. Em Rodrigues Alves, o equipamento vai atender universitários que se deslocam até Cruzeiro do Sul. Já em Plácido de Castro, o investimento garante apoio no transporte de estudantes de medicina que realizam graduação na Bolívia, dada a condição de município de fronteira.

Além disso, os equipamentos também serão utilizados em serviços essenciais das cidades, como limpeza urbana, manutenção de ramais, abastecimento de água e apoio logístico em áreas de difícil acesso, ampliando a capacidade de resposta dos municípios e melhorando o atendimento à população.

“Estamos trabalhando para garantir condições reais para quem produz, fortalecer os municípios e ampliar o alcance das políticas públicas, chegando também às áreas sociais e às entidades que fazem a diferença nas comunidades”, destacou o senador.