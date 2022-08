Estado inicia implantação de sistema para gerenciamento digital das obras públicas

Uma nova plataforma chega à Secretaria de Infraestrutura do Acre (Seinfra) para inovar, por meio de um sistema, o gerenciamento de medições e contratos com as empresas. Trata-se do ObrasGov, que integra todas as informações dos contratos de obras de forma digital, garantindo maior transparência e planejamento no acompanhamento dos processos. A empresa contratada para realizar o serviço foi a Softplan Planejamento e Sistemas.

“É um software robusto, que deve auxiliar a gestão e fiscalização de obras, trazendo também maior transparência para a população”, indicou o chefe do Núcleo de Sistemas e Gestão da Informação da Seinfra, André Luiz Gasparini.

São diversas as funcionalidades que tornam o sistema essencial para a secretaria responsável por diversas obras de infraestrutura em todo o estado.

“O ObrasGov traz um conceito significativo de rastreabilidade de informação, transparência e inovação, para viabilizar a execução das obras de maneira planejada”, ressaltou o representante da Softplan, Rafael Scala.

Todas as informações de cronograma, saldos e alterações dos contratos das obras públicas são disponibilizadas de forma célere pelo software. Ainda há o modo mobile, que permite ao usuário acessar o sistema a todo instante e de onde estiver.

Para o pleno funcionamento do serviço, haverá suporte da empresa contratada à Seinfra. “A implantação da plataforma contempla treinamentos e consultorias associadas para proporcionar aos servidores um conhecimento mais aprofundado da ferramenta”, enfatizou o gestor da Seinfra, Cirleudo A