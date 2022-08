Exclusivo: saiba resultado do teste de DNA envolvendo Gusttavo Lima

Dessa forma, o Embaixador não é o pai biológico da adolescente, conforme ele mesmo já havia apontado em fevereiro. Na ocasião, Eloá afirmou que ela e Gusttavo se conheceram em Franca, interior de São Paulo, em uma escola de música. O encontro dos dois teria acontecido em setembro de 2004, quando a farmacêutica tinha 16 anos – e o sertanejo, 15.

O relato da farmacêutica foi refutado pelo cantor e pela equipe dele, desde o início dos rumores. “No ano de 2004 (data em que teria ocorrido o primeiro encontro), o cantor Gusttavo Lima contava com 15 anos de idade e vivia com seus pais e irmão numa pequena comunidade rural no interior de Minas Gerais. Na época, até mesmo por falta de recursos financeiros, o artista nem sequer conhecia alguma cidade do interior paulista. Portanto, a história levantada não procede”, escreveu, em nota, a assessoria do Embaixador.