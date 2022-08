Famosos lamentam morte de Jô Soares: “Brasil chora sua falta”

Famosos usaram as redes sociais para se despedir de Jô Soares, que morreu na madrugada desta sexta-feira (5) aos 84 anos de idade, após 13 dias internado no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

A cantora Zélia Duncan, que hoje está em um relacionamento com Flavia Pedras, ex-mulher de Jô, lamentou: “O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto!”

Veja outras homenagens:

Adriane Galisteu, apresentadora

“Meu Deus o mundo sem você… Meu amado amigo, diretor, conselheiro, vizinho que tristeza… Você sempre foi cercado de amor e sempre será assim! Vou seguir te aplaudindo e através de suas obras aprendendo com você! Obrigada por tantas risadas, tantas conversas por todos os ensinamentos.”

Ana Maria Braga, apresentadora

“Eu tive a honra de conhecer e conviver com esse jornalista e humorista tão talentoso e querido de todos nós. Hoje o dia amanheceu mais sem graça. Vá em paz meu amigo!”.

Patricia Poeta, apresentadora

“Amanheci com essa triste notícia. Difícil acreditar… Admirava demais o Jô. Ele fazia parte das nossas vidas… da vida de nossas famílias. Seu talento atravessou gerações. Era um profissional incrível: humorista, escritor, diretor, apresentador. Obrigada pelas risadas, Jô. Obrigada pelas conversas, pelas mensagens sempre muito generosas… Descanse em paz.”

Thaeme, cantora

“O sonho de um dia estar frente a frente com esse mito, infelizmente, se acabou… Que nó no peito, na garganta! Você é do tipo que nós brasileiros nunca estaríamos preparados pra perder, Jô! Mas se Deus quis assim, quem somos nós?! Descanse em paz! Meus mais sinceros sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs! Já deixou muitas saudades!”;

Barbara Paz, atriz

“Obrigada por tudo Jô! Teus ensinamentos e tua risada ficam! Um homem inteligentíssimo engraçado humano !Vai fazer muitos falta! APLAUSOS E MUITAS RISADAS NO CÉU! Que lá vem história!”.

Paulinho Serra, humorista

“Amanhecer com a pior notícia possível é muito triste, tava inquieto, sem sono e agora mesmo que não dá pra voltar a dormir. Esse homem mudou a vida de muita gente. Um mestre, um padrinho e uma alma boa. Descance em paz meu amigo. Tô arrasado.”

Thiaguinho, cantor

“Descanse em paz, Jô Soares. Foi uma honra te conhecer, ser entrevistado, bater papo e sentir de perto toda essa genialidade e educação.Obrigado por tanto carinho de sempre e continuarei assistindo as grandes entrevistas que você nos deixa! Meu respeito e admiração, Jô. Meus sentimentos a família.”

Lilia Cabral, atriz

“Como eu gostava do Jô! Sempre inteligente, divertido, inesperado e criativo. Eu fiquei triste quando o programa acabou, mas tinha certeza que iria continuar vendo o Jô de outras maneiras na TV. Isso não aconteceu, somente as referências e cada vez mais a certeza do grande artista que tivemos e sempre teremos. Minha alegria desde a infância, a minha alegria de tantos anos, com personagens inesquecíveis, seu talento absoluto, sua história emocionante. Acordei cedo, vou para SP, abro as notícias e vejo sua foto. Chorei, fiquei muito triste. Acho que ele sempre soube o quanto eu gostava dele, queria que soubesse mais. Obrigada querido por ser tão parceiro e querido em todas as entrevistas, obrigada pelo respeito e por me ensinar tanto. Um beijo especial a família, meus sentimentos.”

Esdras de Souza, músico

“Há exatos 8 anos atrás, a nossa Fafá de Belém me concedeu a oportunidade de estar no programa do Imortal Jó Soares, que hoje desencarnou. Gratidão Eterno Jó por tudo”.

Lexa, cantora

“Gênio, gente boa, profissional… Jô Soares é O CARA e sempre será! Aqui ficam eternas lembranças e todas as suas magníficas obras.”

Andréia Sadi, jornalista

“Que dor. Perder o Jô artista, jornalista, mestre, amigo. Acho que nunca conheci alguém tão gigante, tão genial, tão brilhante e, ao mesmo tempo, tão generoso, curioso e genuíno como o Jô. Ele parecia sempre tão interessado em tudo que, alguém menos atento, acharia difícil entender como aquele cara que era um dos maiores patrimônios da nossa tv, cultura, jornalismo, entretenimento, realmente estava do outro lado da linha e queria saber do dia a dia. É que ele, que já tinha visto tudo, queria ver mais um pouco- sempre. E queria saber o que tava rolando no Congresso, no Planalto, no STF- queria comentar o noticiário, as entrevistas, os comentaristas, os programas. Queria elogiar o sapato tb, claro! E perguntar do marido, dos filhos, de tudo! Ele queria sempre tudo e mais um pouco. Um dia, quando ele me convidou para ser Meninas do Jô, eu achei que fosse trote. Era um sonho p/mim. Imagine sentar à mesa com seu ídolo, para falar de política? Pois é: ele imaginou. Não queria nem saber se eu era novata na tv, se eu tava tremendo: ele queria falar de politica e jornalismo. E me deu um presente: o meninas, claro- mas na verdade o que ganhei mesmo era poder conviver e aprender com meu ídolo. O jornalismo me deu a honra de conviver com mta gente na TV- mas o Jô era uma conversa infindável, lições e conselhos inacabáveis- que levamos para a prorrogação ao telefone, jantares, no zap: ele, que brincou ser influenciador analógico, influencia todas as gerações. O Jô faz parte da minha vida desde sempre. Meus avós amavam o Jô, meus pais amavam o Jô, eu amo o Jô Acho que isso define p/mim a história com o mestre: o Jô é um legado, uma herança, um patrimônio de amor, admiração e respeito que passa de geração p/geração: ontem, hoje e sempre. O mundo fica um pouco mais triste com a partida do mestre. Jô, obrigada por tudo. Te amo, te amo, te amo.”

Silva, cantor

“Descanse em paz, Jô!”.

Monica Iozzi, atriz

“Ah, meu amigo querido… Estou tristíssima, desolada mesmo. Nem sei bem o que escrever… Acredito que a maioria das pessoas que me acompanham não fazem ideia da sua importância em minha vida. Nos próximos dias vou tentar compartilhar minha história com você por aqui. Pra te homenagear. Pra mostrar pras pessoas que, além de uma artista genial, você também era uma cara excepcional, doce, carinhoso. Como sentirei sua falta! Sentirei falta dos conselhos, das risadas, dos abraços, dos papos sobre política, sobre a história da TV, sobre a vida. Te amo, gordoto! Pra sempre. Este vídeo, que replico agora, foi a minha última postagem sobre ele aqui. Uma pequena homenagem em seu último aniversário. Me lembro que após o fim da gravação, já na sua sala, você me abraçou forte e disse: “Precisava me fazer passar essa vergonha, menina zóiuda? A sua sorte é que eu te amo.”

Zeca Camargo, jornalista

“Muita gente hoje vai lembrar do dia em que levou um “beijo do Gordo”! O meu (e olha que foram dois) foi inesquecível. Mas pra lembrar esse gênio que mudou a TV brasileira (sempre pra melhor), eu compartilho aqui o dia em que eu dei beijo no Jô. Em inglês, que ele falava impecavelmente, existe a expressão “game changer”, perfeita para alguém que, como o Jô, chega num cenário conhecido e aponta para uma nova direção. E é assim que Jô Soares sempre será lembrado. Com um carinho imenso”.

Fabio Porchat, humorista

“O Brasil sem Jô Soares é um Brasil em preto e branco. Sem alegria, sem força, sem bom humor… A comédia no país é uma antes e outra depois. Por tudo o que foi feito por Jô e por todos aqueles que ele lançou pro mundo por conta de sua generosidade. Obrigado por ter me dado a chance pra perceber que fazer rir é a melhor coisa do mundo. Mas hoje vai ser difícil… Um beijo do gordo.”

Anitta, cantora

“Perdemos um ser de luz infinita. Brilhe para sempre, Jô”.

Simony, cantora

“Tive a honra de ser entrevistada por você que sua passagem seja luz exatamente o que foi pra nós. Você tinha leveza,doçura e uma sabedoria que até hoje não vi . O que fica? Tudo que sempre foi você, alegria.”

Zezé Di Camargo, cantor

“Tive o privilégio de ser entrevistado por ele várias vezes. Um dos maiores artista do Brasil, Jô suares tinha uma inteligência de fazer inveja. Sagaz, impetuoso e um humor com uma dose de finesa imensa!! Culto, poliglota e estar a seu lado era certeza de um aprendizado imenso. Vai deixar um vazio no humor e na arte. Meus sentimentos a família e que Deus o receba com a mesma alegria que ele causou na vida de todos Brasileiros. Descanse em paz Jô Soares.”

Xanddy, cantor

“Descanse em paz, gênio. Como foi esperado esse dia para lhe conhecer. Obrigado por tudo.”

Toquinho, músico

“Jô Soares, meu querido amigo, o Brasil chora sua falta. Morre muito de nós quando um amigo se vai. Conheci Jô quando ele trabalhava na produção do mítico Silveira Sampaio. Eu com 16 pra 17 anos e ele em torno de 24. Andei muito na garupa de sua Harley branca. Ele amava história em quadrinhos. Fiz um curso com ele. Muitas andanças, muitas histórias. Adeus, Jô. Fica em paz, meu amigo.”

Ana Hickmann, apresentadora

“Hoje ficaremos sem o ‘Beijo do Gordo’. Muito triste acordar com essa notícia. O Jô Soares era daquelas pessoas que pra mim seriam eternas aqui na terra. Um gênio: apresentador, diretor de teatro, escritor, pensador, ator, humorista, divertido e direto. Uma das minhas primeiras entrevistas da vida foi com Jô Soares. Sua história e genialidade ficaram pra sempre marcados não só na televisão e no teatro brasileiro mas na vida de muitos brasileiros. Nossos sentimentos a esposa e toda família, amigos e fãs do Jô.”

Maitê Proença, atriz: “Jô, você é imorrivel, tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada”.

Camilla Camargo, atriz

“Dois momentos que tive a honra de estar ao lado de Jô. Eu sou formada em Rádio e Tv e estudei sobre ele na faculdade, quando o conheci era um sonho se tornando real, um dos mestres da TV tava ali, conversando comigo, me tratando com tanto carinho. Depois tive a honra de ser entrevistada por ele, ali eu realmente não acreditava no que estava acontecendo. Jô Soares foi mestre, foi genial, foi único e eu ainda sonhava que ele voltasse pra Tv pq ele fazia mta falta , agora resta a saudade e a gratidão por tudo que ele fez e foi. Jô Soares, igual a você não há e não vai nunca existir . Descanse em paz, e que presentão o céu está recebendo. Meu carinho a todos os familiares.”

Bruno Mazzeo, humorista e ator

“Ah, meu amado Jô. Depois de me fazer rir desde que me entendo por gente, hoje me fez chorar logo ao acordar e receber a noticia de sua passagem. Fico aqui tentando buscar palavras para caprichar nesse textão, mas elas não chegam. Meus olhos se encharcam e eu nem enxergar consigo direito. Meu coração aperta e manda dizer que agradeço por todos os momentos que passamos juntos desde minha infância, por todo o carinho que sempre me foi dedicado, pelas tantas vezes em que me tratou como filho e, brincando, provocava meu pai dizendo que eu era mais fã seu do que dele. Essa primeira foto, comigo criança vestido de Carlos Suely ao lado seu icônico Capitão Gay no camarim do Teatro Fênix, ficou na parede do meu quarto por muitos anos. Olhando agora, é visível o afeto que transborda a cada foto, um sentimento mútuo que sempre tivemos prazer de nutrir um pelo outro. Como eu sempre te dizia, o filho do maior humorista do Brasil é completamente apaixonado pelo outro maior humorista do Brasil. Muito obrigado por tudo e por tanto. O Brasil agradece. Viva esse gênio da raça. Viva o Gordo!”.

Mara Maravilha, apresentadora

“Tive a honra de ser entrevistada algumas vezes por esse doce e inteligente apresentador, ator, escritor e ser humano incrível! Ótimas e marcantes lembranças que ficaram para sempre em minha memória e em meu coração. Um beijo cheio de saudades Jô! Descanse em paz”.

Pelé, ex-jogador de futebol

“Jô era um grande amigo, inteligente, perspicaz, bem humorado e que adorava uma boa conversa. Acordo muito triste com a notícia de que essa grande estrela nos deixou. Apesar daquela famosa fala do filme, não, eu não sou Jô Soares. Mas como profundo admirador, eu adoraria ter sido.”

Cris Vianna, atriz

“Hoje Jô Soares nos deixou. Seu humor e seu talento inegável fazem parte da história da TV brasileira. Jô é uma grande referência, não é atoa que todo mundo já sonhou em ir ao programa dele. Eu realizei esse sonho em 2008 e fui recebida por ele com muito carinho, foi um dia especial! Jô, descanse em paz. Você vai fazer muita falta! Meus sentimentos à toda a família”.

Boninho, diretor de TV

“Meu querido amigo Jô, quanta saudades você vai deixar… Mas deixa também seus eternos personagens, suas histórias e o beijo do gordo.”

Tadeu Schmidt, apresentador e jornalista

“Quantas vezes eu não ensaiei, sozinho, o que eu ia dizer quando fosse entrevistado pelo Jô… Sentar naquele sofá e conversar com aquele monstro sagrado era sonho obrigatório de todo mundo que buscava sucesso na carreira! Era ali que rolavam as entrevistas antológicas, aquelas que a gente comentaria por anos: ‘Lembra quando Fulano foi ao Jô e disse que…’. Cresci dando risada com esse gênio fazendo graça na TV com seus programas de humor. Quantas vezes repeti seus bordões… Bom, e quando finalmente chegou a hora de falar com o Jô, foi diferente de tudo que eu pudesse ter ensaiado por tantos anos. Foi uma farra só! Foi risada do começo ao fim! Foi surpreendente e sensacional! Mas uma coisa foi exatamente como imaginei: foi inesquecível. Obrigado, Jô! Por toda essa carreira genial!”.