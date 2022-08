Filha de Victor Pecoraro e Renata Muller é levada às pressas ao hospital: ‘Orem por nós’

Renata Muller, ex-mulher de Victor Pecoraro – que assumiu ter traído a antiga esposa com Rayanne Morais –, contou aos seguidores no Instagram que a filha dos dois, Sophia, de 12 anos, foi levada às pressas a um hospital na madrugada desta segunda-feira (8). Ela estava com um carocinho no peito havia uma semana.

A modelo disse que uma pediatra deu atendimento de emergência a Sophia e que observou o carocinho no peito da menina durante a semana: “Foi ficando vermelho, até que ontem esse carocinho já estava mole, não estava mais rígido. E hoje, quando ela acordou, ele estourou”.

“Ela teve um abscesso, na verdade, ou seja, é tipo um furúnculo mesmo, na região do peito dela, e saiu muito pus com sangue hoje. Um horror”, explicou.

Ela também disse que Sophia está melhor, apesar do susto, e que será medicada em casa: “Ela teve uma infecção bacteriana de pele, e a gente veio aqui para ver se ela precisava ir ao hospital para fazer o tratamento com antibiótico venal ou se dava para a gente tratar via oral. Graças a Deus, ela vai tratar via oral”.

Além disso, na manhã desta terça-feira (9), ela contou aos seguidores que está muito cansada e estressada. “Estou na luta, sem dormir com a Sosso, por conta do abscesso, que deu uma piorada. Mais tarde dou notícias para vocês. É cada coisa que está acontecendo que, se eu falar, parece um filme. Orem por nós”, completou.