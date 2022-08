“Foi pouco”, diz Vivi Fernandez sobre cachê de R$ 1 milhão por pornô

Vivi Fernandez relembrou com desagrado o cachê que ganhou para estrelar quatro filmes pornô. No começo dos anos 2000, ela faturou R$ 1 milhão pela participação nos longas.

“Sem hipocrisia nenhuma, eu acho que foi pouco. É um trabalho que fica eternizado, então eu acabo achando que foi pouco pela projeção [que tomou]. Ainda é um assunto do caramba”, contou em entrevista a Mauricio Meirelles, no programa Foi Mau, que vai ao ar nesta segunda (1º/8), às 23h30, na Rede TV!.

No papo, ela lembrou também como entrou na indústria de filmes eróticos. “O [Alexandre] Frota pegou a minha revista e levou para a produtora. No dia seguinte eles me ligaram: ‘A gente se interessa muito por você’.”

Vivi, agora com 44 anos, é usuária de plataformas como OnlyFans. Ela destacou que a venda de conteúdos adultos rende bastante, principalmente quando aparece com outras pessoas que oferecem o serviço. “Já consegui fazer R$ 500 mil”, revelou.