Forças de segurança do Acre são contempladas com mais de R$ 900 mil em equipamentos

Com o propósito de fortalecer as ações de prevenção e repressão à criminalidade, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) efetivou, na quinta-feira, 11, a entrega de R$ 914,1 mil, em equipamentos de informática à Polícia Civil (PCAC), Polícia Militar (PMAC) e ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), bem como à Casa Militar. Os recursos são provenientes de emendas parlamentares.

Na oportunidade, com o mesmo intuito, a Sejusp certificou, nos cursos de Armamento, Munição e Tiro e Sobrevivência Policial, 45 operadores da segurança pública, que exercem suas funções no Centro Integrado de Comando e Controle (Cicc).

Participaram da entrega o titular da Sejusp, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos; o chefe da Casa Militar, coronel Carlos Augusto Negreiros; o comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca; o sub-comandante do CBMAC, coronel Éden Santos; o diretor-geral da Polícia Civil, delegado José Henrique Maciel; e o presidente do Instituto de Administração Penitenciária, Glauber Feitoza Maia.

“A entrega consolida o trabalho árduo dessa equipe para fazer chegar às forças de segurança os instrumentos necessários para a otimização dos serviços prestados à sociedade”, destacou o secretário. Referindo-se à emenda de bancada 2020, o titular da pasta informou que a execução do montante já ultrapassa os 92%.

Ao parabenizar os operadores de segurança pelos cursos concluídos, Paulo Cézar disse que “as capacitações salvam vidas, proporcionando-lhes o controle do ambiente, que é fundamental para potencializar as ações”.

No total, 180 itens foram entregues, sendo 27 notebooks para a PMAC e dois para o CBMAC; 95 computadores completos e 16 notebooks para a Polícia Civil; 10 monitores e 30 computadores completos para a Casa Militar.