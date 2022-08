Frio chega ao Acre nesta sexta-feira; confira a previsão para a semana

A frente fria tão esperada já chegou ao Acre. As temperaturas já começaram a baixar na madrugada nesta sexta-feira (19) em todo o Estado.

De acordo com o pesquisador Davi Friale, ventos intensos estarão soprando nesta sexta-feira.

“O fim de semana terá noites frias, com mínimas entre 9 e 12ºC, no leste e no sul acreano, e entre 14 e 16ºC, no centro do estado e no vale do Juruá”, destacou.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 14 e 16ºC, e máximas, entre 17 e 19ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 13 e 15ºC, e máximas, entre 16 e 18ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 14 e 16ºC, e máximas, entre 17 e 19ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 18 e 20ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 19 e 21ºC, pela manhã;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 26 e 28ºC, pela manhã;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 23ºC e 25ºC, pela manhã.

Deverão ocorrer chuvas generalizadas, sendo que, em alguns pontos, serão intensas, com acumulados acima de 30mm, principalmente, no vale dos rios Acre, Iaco e Purus.

Ao amanhecer de sábado e de domingo, as menores temperaturas deverão oscilar entre 9 e 12ºC, no leste e no sul do estado, e entre 13 e 16ºC, no vale do Juruá e na região de Tarauacá.

Assim, alertamos para a alta probabilidade de ocorrência de transtornos a população, como queda de galhos e árvores, destelhamentos e danos às edificações, além da possibilidade de alagamentos de ruas.

Com informações de O Tempo Aqui.