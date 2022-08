Gladson exonera diretores e faz mudanças na estrutura do Governo

O governador Gladson Cameli fez uma série de mudanças na estrutura do Governo e das secretarias, na manhã desta sexta-feira (19).

Quase 20 decretos com nomeações, exonerações e promoções de militares foram publicadas na última edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Entre as mudanças, está a exoneração de Jorna D’arc Valente, do cargo de Chefe de Departamento da Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais (Segov); e Nilberto Santos, do cargo de diretor no Instituto de Meio ambiente do Acre (Imac).

No lugar de Nilberto, o advogado Andrias Wolter Sarkis foi nomeado.

Outras pessoas foram nomeadas na Polícia Militar.

Confira algumas mudanças:

Exonerar JORDY WESLLEY OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE, do Cargo de Comissão, referência CEC-1, da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres – SEASDHM, nomeado através do Decreto nº 10.463, de 9 de novembro de 2021.

Nomear ADJAN DE ARAÚJO PAULA para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-1, na Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres -SEASDHM.

Exonerar MATHEUS GOUVEIA DE ASSIS, do Cargo de Comissão, referência CEC-5, da Casa Militar, nomeado através do Decreto nº 620-P, de 17 de março de 2022

Nomear JOÃO FERREIRA DA PAZ NETO para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-2, na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo – SEET.

Exonerar JONILSON DA SILVA CARNEIRO para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-2, na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo – SEET, nomeado através do Decreto nº 2.010-P, de 26 de julho de 2022.

Nomear JOSÉ DOS SANTOS para exercer o Cargo em Comissão, referência CEC-5, na Casa Militar.

Exonerar NILBERTO SANTOS DE SOUZA do cargo de Diretor, do Instituto de Meio ambiente do Acre – IMAC, nomeado através do Decreto nº 10.519, de 12 de novembro de 2021.

Nomear ANDRIAS ABDO WOLTER SARKIS para exercer o cargo de Diretor, no Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC.