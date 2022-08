Governador realiza visita institucional a estandes do Estado na Expoacre 2022

Em agenda na tarde desta quarta-feira, 3, o governador Gladson Cameli realizou uma visita institucional ao estande do Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre) e ao estande da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) na Expoacre 2022.

No estande do Deracre, Cameli falou sobre os maquinários que foram recuperados e restaurados pela autarquia.

“Essas máquinas estão com aparência de novas porque foram cuidadas e restauradas. Estamos aqui mostrando o cuidado que temos com o dinheiro público, que é um bem do povo”, destacou.

O chefe do Executivo encontrou, ainda na Sefaz, o titular da pasta, Amarísio Freitas, que apresentou a maquete da reforma do prédio do órgão.

“Essa é a maquete do nosso novo prédio, que vai continuar no mesmo lugar, onde vamos realizar toda a reforma estrutural”, disse Freitas ao governador e, em seguida, anunciou uma novidade.

O Prêmio de Valorização dos servidores da Sefaz já está previsto para sair em breve, a remuneração aos funcionários.

“Precisamos de pessoas que queiram ajudar a lapidar esse diamante que é o Estado de Direito. Ter o apoio das prefeituras e do governo federal é essencial para continuarmos a cuidar das pessoas, que é o nosso propósito”, destacou Cameli enquanto cumprimentava funcionários e conhecia a estrutura da Fazenda na Expoacre 2022.