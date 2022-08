Governo abre quase 100 vagas de estágio no Acre; diversas áreas são ofertadas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) abriu um processo seletivo nesta terça-feira (9) com 80 vagas para diversos cursos de nível superior.

Os estudantes de graduação devem atuar em diversas secretarias para atender as demandas do executivo.

As inscrições podem ser realizadas, exclusivamente, por meio eletrônico a partir das 00h:00m do dia 08 de agosto, até as 23h:59m do dia 19, através do envio da documentação para o endereço eletrônico [email protected] São exigidos como documentos o histórico Escolar que conste as notas/menções referente o 1º semestre de 2022, cópia do RG e CPF e declaração de matrícula da instituição de ensino.

Ao todo, são 20 vagas para Administração; 15 para Ciências Contábeis; 20 para Sistema de Informação; 10 para Tecnólogo em Gestão Pública; 10 para Tecnólogo em Recursos Humanos; e 5 para Letras Português.

A carga horária de trabalho pode ser de 4 h ou 6 h, com valor de R$ 574 para o primeiro e R$ 784 para o segundo. Os estudantes ganham vale transporte de R$ 154.

A lista única com os resultados será divulgada 10 (dez) dias úteis após o prazo final da entrega da documentação, no Diário Oficial do Estado (DOE).

O processo seletivo terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Confira a folha de inscrição para anexar ao e-mail com a documentação:

ficha inscrição