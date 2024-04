“Por mim está definido e não há o que discutir”, diz Gladson sobre chapa com Bocalom e Alysson

“Eu soube que ela é candidata pela imprensa”, disse o governador Gladson Cameli sobre a decisão da deputada federal Socorro Neri de colocar seu nome à disposição do Progressistas para disputar a Prefeitura de Rio Branco, depois que foi anunciada a aliança entre Alysson Bestene e Bocalom para 2024.

Neri não gostou da decisão do PP de abandonar a candidatura do Alysson e embarcar como vice na chapa do atual prefeito e disse que a configuração seria uma vergonha para o partido de Gladson.

“Eu soube que a Socorro será candidata pela imprensa. Conversei com ela ano passado e a consultei sobre a possibilidade de ser candidata, me disse várias vezes que não. Como, agora, na altura do campeonato, me vem com esse discurso?”, questionou o governador, que comanda a executiva estadual do partido.

Questionado sobre a oficialização da chapa com Bocalom e Alysson, respondeu: “Por mim, está fechado e definido. Não há o que discutir”.

“Fui a Brasília, discuti e dialoguei com quem era necessário e sempre deixei claro que qualquer decisão seria tomada de forma coletiva. Não é justo que essa novela se apresente dessa forma, nesse momento. Já disse que por mim está definido. É isso”, continuou.

Gladson disse ainda que a executiva municipal do PP terá que convocar uma coletiva para anunciar a chapa.

“Pois esse é o momento de a executiva municipal convocar uma coletiva para anunciar a chapa. Não quero parecer ditador ou autoritário – e não é esse meu interesse. A competência de fazer esse anúncio é da executiva municipal. A democracia e o diálogo devem permanecer, sempre”, concluiu.