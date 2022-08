Inscrições abertas para comissário de voo e piloto no AC; veja como participar

A Altaneira, Escola de Aviação Civil, com sede localizada no aeroporto internacional de Rio Branco, Ac, está com inscrições abertas para Comissário de Voo – Aeromoça e Piloto Privado.

Para Comissário de Voo, as aulas já iniciam dia 13 de agosto, durante aos sábados, das 9 às 17h com duração de quatro meses. O aluno terá aprendizado teórico e prático, saindo preparado para realizar a prova da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) e ingressar diretamente em uma companhia aérea.

As matrículas vão até o dia 12 de agosto, e para poder efetuar a inscrição precisa ter a partir de 16 anos e estar cursando ou concluído o ensino médio. A escola não exige a experiência em outro idioma e facilita as melhores condições para você que tiver interesse, parcelando no boleto e ou cartão em até 11x.

O curso de Piloto Privado está com as matrículas abertas até o dia 13 de agosto, tendo início dia 15 do mesmo mês. As aulas serão de segunda a sexta-feira das 19h às 22h, com duração de três meses e meio. O aluno que finalizar o curso também sai preparado para realizar a prova da ANAC e logo iniciar a parte prática do curso, que são as horas de voo. Para se matricular no curso, o pré requisito é apenas ter no mínimo 16 anos e estar cursando ou ter concluído o ensino médio, com a mesma forma de pagamento do comissário de voo.

