Irmã defende Neymar após rumores de traição e Biancardi se pronuncia

Neymar Jr. e Bruna Biancardi não estão mais em um relacionamento. Entretanto, uma possível traição também é ventilada pelos fãs do casal. Mesmo que o craque negue a informação, diversos perfis do Instagram falam sobre o assunto. Nesta sexta-feira (12/8), um perfil publicou sobre o assunto e recebeu um comentário de Rafaella Santos, irmã do jogador.

“Pelo amor de Deus, posta algo que seja verdade. Vocês não sabem de nada”, disparou a familiar do craque, sem entrar em mais detalhes. Uma outra usuária, então, comentou que os rumores de traição foram espalhadas pela influencer, que também reagiu. “Para de falar besteira, menina. Prova o que você está falando, então”, completou.

Após deixar no ar que não estava mais um relacionamento, mas confirmar que não teve traição, Biancardi utilizou os stories do Instagram para revelar que não está mais com Neymar. “Já faz algum tempo – e não, não houve traição”, pontuou.

De acordo com o Extra, o jogador já tem até um novo affair. Trata-se da influencer Brenda Pavanelli, que curtiu Paris nos últimos dias na companhia de amigas e esteve na casa de Neymar, segundo o Extra. Brenda mora em São Paulo e tem mais de 90 mil seguidores no Instagram. Alguns internautas, inclusive, compararam a influencer com Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar Jr.