Jô Soares com Hebe Camargo, Nair Belo e Lolita Rodrigues; veja a entrevista

Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira (5). O ator, diretor, escritor e humorista estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o fim do mês de julho.

A entrevista com Nair Belo, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues foi exibida originalmente em 2000, no “Programa do Jô”. Em 2012, ao prestar uma homenagem a Hebe, que morreu naquele ano, Jô reexibiu as imagens do encontro. Assista a entrevista na íntegra no Globoplay.