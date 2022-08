Kalimann e Loreto não controlam os amassos e provocam constrangimentos

Dias depois, na sexta-feira (29/7), o ator e a influenciadora foram fotografados juntos em uma praia no Rio e foi a partir daí que as aparições públicas se intensificaram.

Nos primeiros dias de agosto, Kalimann esteve em um evento e foi flagrada em uma conversa com José Loreto em uma chamada de vídeo. Na sequência, a influenciadora digital promoveu uma festa para poucos convidados no jardim de sua casa, no Rio, e o ator apareceu ao fundo em vídeos compartilhados nas redes sociais.

Por fim, no domingo (7/8), os dois foram na companhia um do outro ao evento especial em comemoração aos 80 anos de Caetano Veloso, também no Rio, assumindo de vez que estão juntos.