Latino se une ao filho em novo lançamento musical; saiba tudo

O Dia dos Pais terá um gostinho diferente para o cantor Latino, que pela primeira vez dividirá um trabalho ao lado de seu filho Guilherme Rocha. Agora aos 23 anos e com pretensões artísticas como DJ e cantor e o pseudônimo Namenttio, o jovem gravou o clipe de Se Beber não Case, com lançamento agendado para o próximo dia 19 de agosto.

“A gente se conheceu eu tinha 19 anos e desde então sempre estamos juntos, estabelecendo um laço muito forte, meu pai está me ajudando muito. Foi um prazer estar com ele nesse trabalho e o sucesso dele sempre será meu também”, conta Guilherme, fruto da relação de Latino com Verônica Rodrigues.