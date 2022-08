Lei Paulo Gustavo: Cruzeiro do Sul realiza primeiro fórum sobre a lei; veja quem participa

A Lei Paulo Gustavo foi aprovada em março deste ano e prevê apoio financeiro de R$ 3,8 bilhões ao setor cultural com verbas repassadas pela União. O Acre deve receber R$22 milhões para diversas áreas da cultura. Em Cruzeiro do Sul, interior do Estado, a Prefeitura do município, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer realiza o I Fórum sobre a Lei Paulo Gustavo, no próximo dia 8.

De acordo com o secretário de cultura do município, Aldemir Maciel, o fórum será o momento de dialogar e entender melhor os próximos passos e medidas que precisam ser realizadas em Cruzeiro do Sul.

“Vamos juntos construir essa nova importante história da Cultura em Cruzeiro do Sul. A Lei Paulo Gustavo tem caráter emergencial e tem o objetivo de repassar ao Distrito Federal, Estados e Municípios o montante de R$ 3, 862 bilhões para aplicação em ações emergenciais que visem a combater os efeitos da Pandemia da Covid 19 sobre o setor cultural”, explica o secretário.

Todos os artistas e fazedores de cultura do município podem participar do Fórum, que deve acontecer no Teatro dos Nauas, às 19h, no dia 08 de agosto. Além dos artistas, gestores de outros municípios também devem participar do encontro.