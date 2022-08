Lenda e maior campeão da NBA, Bill Russell morre aos 88 anos

Morreu neste domingo (31/7) o ex-jogador de basquete Bill Russell. Considerado uma das maiores lendas da NBA, Russell morreu aos 88 anos.

A morte do maior campeão da NBA foi divulgada neste domingo pela família de Russell. No comunicado, os familiares informaram que Bill faleceu em paz e na companhia da esposa.

Bill Russell nasceu em 1934 nos Estados Unidos e foi pivô do Boston Celtics. Com o time de Boston, Russel conquistou 11 títulos da NBA e é um dos maiores e mais dominantes jogadores da história do basquete mundial. Russell conquistou também cinco prêmios de MVP da liga.