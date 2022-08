Lideranças debatem construção do plano de trabalho da Câmara Temática Indígena

Membros da Câmara Temática Indígena (CTI), do Sistema de Incentivo aos Serviços Ambientais (Sisa), participaram virtualmente na tarde da sexta-feira, 29, da 1ª reunião extraordinária de alinhamento para os primeiros encaminhamentos para a construção do plano de trabalho para o biênio 2022/2023. A CTI tem por finalidade assessorar a Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento (Ceva) nas questões de regulamentação de serviços ambientais em terras indígenas.

A instância busca assegurar a representatividade dos povos indígenas em todo o estado dentro dos processos de formulação de políticas públicas ambientais e contribuir na elaboração das estratégias de formação sobre serviços ambientais, e definir ações e projetos específicos, a exemplo do Programa REM Acre Fase II, em implementação.

A reunião foi conduzida pela chefe de regulação do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação dos Serviços Ambientais (IMC), Francisca Arara, e contou com a participação dos seguintes gestores e lideranças: Nazaré Macedo, do IMC; Rose Sena, da coordenação do REM Acre na Secretaria Estado de Planejamento e Gestão (Seplag); Manoel Kaxinawa, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi); Tarik Argentim, da Fundação Nacional do Ìndio no Juruá (CR Juruá/Funai); Thayná Pinheiro, da Funai/Alto Purus; Jânio Aquino, da Cooperação Internacional GIZ, e os consultores internacionais Dan Pasca e Elza Mendonza.

E das lideranças: Nedina Yawanawa, da Organização das mulheres Indígenas do Acre e Sul do Amazonas e Noroeste de Rondônia (Sitoakore); Roberto de Alcantara, Ana Luiza Melgaço, da Comissão Pró-Índio (CPI); Lucas Manchineri, da Organização do Povo Manchinere do Rio Iaco (MAPKAHA); Eldo Shanenawa, da Organização dos Professores Indígenas do Acre (OPIAC) e Moisés Kaxinawa, da Organização dos Povos Indígenas Huni Kui do Rio Purus (OPIHARP).

