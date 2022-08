Luan Santana gravará com Chitãozinho & Chororó em Nova York

Tudo ao mesmo tempo (agora)! É assim que a nova fase de Luan Santana está sendo chamada por sua equipe. Isso porque o cantor iniciará a partir de agora uma intensa rotina de shows, um atrás do outro e que se estenderão até o mês setembro. No meio disso, inclusive, um momento muito especial é aguardado: a participação dele na gravação do DVD de 50 anos da dupla Chitãozinho & Chororó, que acontecerá no dia 3 de setembro, em Nova York, Estados Unidos.

A realização será no City Music Hall, o maior teatro fechado do mundo, localizado no Rockefeller Center. Grandes artistas já se apresentaram no espaço, entre eles Frank Sinatra, que cantou New York, New York lá pela primeira vez. Prince, Pink Floyd, David Bowie e Madonna também já tocaram no local, que sediou até o Grammy Awards.

Antes de viajar para os Estados Unidos, Luan Santana se apresentará em algumas cidades brasileiras como Guará (PR), Araras (SP) e Abaetetuba(PA), e depois pegará vôo direto para Portugal, onde gravará faixas do Luan City em Porto e Lisboa.

Em seguida vai para Los Angeles. Na volta para o Brasil ele desembarca no Mar Vermelho (AL), depois tem participação no DVD de Kaique e Felipe no Villa Country (SP) e show em Campinas (SP). Ufa! E ainda sobre Chitãozinho & Chororó, nos Estados Unidos eles também passarão por Miami, Orlando e Boston.