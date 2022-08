Marcus Majella perde 30 quilos e arranca elogios: veja as fotos

Logo após surgiram os comentários de seguidores e amigos do artista. “Achei que era eu!”, brincou a atriz e empresária Fiorella Mattheis. “Quem é essa garotinha?”, escreveu o humorista Lucas Guedez. “Thor?”, perguntou o músico Paulo Ricardo. “Que gato!”, postou a atriz Julia Rabello. “O bofe está um escândalo!”, elogiou um internauta.

Obesidade

Desde que começou o processo de emagrecimento, Marcus vem tentando conscientizar as pessoas sobre os perigos da obesidade.

Em 4 de março (Dia Mundial da Obesidade) ele fez questão de tocar no assunto: “Recentemente, compartilhei aqui com vocês a minha mudança de vida, focada em saúde e com ajuda médica, depois que descobri alterações nos meus indicadores de saúde. Não existe receita mágica. Respeitando o meu próprio ritmo, precisei mudar muitos hábitos e com acompanhamento de especialistas multidisciplinares ganhei muita qualidade de vida”.

Em janeiro, o ator publicou fotos de antes e depois após eliminar 30 quilos e explicou que começou a mudança de hábitos com a ajuda de profissionais, por insistência de seu amigo, o saudoso Paulo Gustavo: “O tratamento continua firme em 2022. Isabela Bussade, ainda bem que PG (Paulo Gustavo) nos apresentou. Ele me pediu por quase um ano que eu a procurasse. Ele estava preocupado comigo. Ficou no meu pé! E não desistiu enquanto eu não marquei uma consulta”.

“Obrigado, PG. Obrigado, Dra. Isabela e à nutri Carla Mourilhe, que me ajudam tanto (esse post não é uma publi, é apenas um post de gratidão, amor e superação mesmo). Que 2022 seja um ano de saúde para nós todos”, finalizou.