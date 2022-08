Mário Gomes comemora 14 anos fora da Globo e detona Xuxa e Bruno Gagliasso

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, Mário Gomes solta o verbo e comemora o fato de estar há 14 anos fora da Globo e detona Xuxa e Bruno Gagliasso.

Aos 69 anos, Mário Gomes que já viveu o status de galã nas novelas, Guerra dos Sexos (1983) e Vereda Tropical (1984), fez várias críticas à Rede Globo e a alguns artistas ligados a ela. “Estou fora da Globo há 14 anos, graças a Deus. Não preciso me envolver [com a emissora]. Vejo meus colegas praticamente obrigados a apoiar a Globo.”

As declarações do ator, tem cunho político e sem medo de ser processado, usa a liberdade de expressão para falar o que quer. “Nós somos a favor da liberdade de expressão. Você pode falar o que você quiser. Você não poder falar que é complicado. Se você não gostou, tem direito até de me processar.”

O ator segue em frente com sua convicção favorável ao Presidente Jair Bolsonaro e detonou por exemplo, Xuxa Meneghel. “A Xuxa não tem noção de nada, meu pai do céu. Ela fala as coisas, mas não sabe o que está acontecendo. Ela não sabe como vai ser ruim para ela um governo socialista e narcotraficante”.

O ator foi mais além e se meteu na briga entre os irmãos Thiago e Bruno Gagliasso, que romperam relação em meio a divergências políticas. Mário Gomes declarou de que lado está e ressaltou que Bruno é quem está errado na discussão. “O irmão dele está com a cabeça certinha, não está preso a nada”.

Mário Gomes embora afastado da televisão, não ficou parado. Foi vender sanduíches na praia e é muito ativo em trabalhos dentro de casa.