Michelle Bolsonaro é massacrada por fãs de Gloria Perez: ‘Deixa de fingimento’

Gloria Perez publicou, nesta quinta-feira (11), uma homenagem emocionante para a filha, Daniella, que completaria 52 anos, e celebrou, também, o impacto da série “Pacto Brutal” para preservar a memória da atriz. No entanto, a caixa de comentários da postagem se transformou em uma guerra política por conta de Michelle Bolsonaro, a primeira-dama do país.

Michelle comentou a publicação com emojis de choro e coração, mas muitos internautas acusaram a primeira-dama de ser hipócrita. O motivo? Ela e Jair Bolsonaro, que participará da sabatina do “Jornal Nacional”, marcaram presença recentemente na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, a mesma em que Guilherme de Pádua, assassino de Daniella, se consagrou pastor há cerca de 5 anos. De acordo com o portal Na Telinha, o ex-ator também compareceu ao culto que contou com a presença do presidente e da esposa.

ATITUDE DE MICHELLE BOLSONARO ACENDE DISCUSSÕES EM PUBLICAÇÃO DE GLORIA PEREZ

Nos comentários da publicação de Gloria, o público se dividiu quanto à atitude de Michelle Bolsonaro. “O assassino é apoiador do teu marido, mulher, deixa de fingimento”, disse uma seguidora. “Esse emoji de choro é por quem? Por Guilherme, o ‘pastorpata’, ter sido autor dessa desgraça ou por você ter ido à igreja dele e agora tá arrependida?”, provocou outra pessoa. “A senhora e o senhor seu marido não foram na igreja do pastor psicopata?“, questionou mais uma internautas.

Houve, também, quem defendesse a atitude de Jair e Michelle em ir à igreja em que Guilherme se firmou pastor. “E daí? O Presidente da República vai em todas as igrejas evangélicas e católicas, que os convidam para visitar e ouvir a palavra de Deus“, argumentou uma apoiadora. “Responsabilidade de esse cara estar lá como pastor é dos líderes da igreja e não da primeira dama ou do presidente que estavam ali como convidados”, disse outro internauta.

Vale mencionar que Gloria segue Jair, Michelle e Carlos Bolsonaro, vereador (PSC-RJ) e filho do presidente, no Instagram.