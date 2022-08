Michelle comentou post de Glória Perez após encontrar mulher de Pádua

Quatro dias após ter participado de um almoço com a atual mulher do assassino de Daniella Perez, o ex-ator e pastor Guilherme de Pádua, a primeira-dama Michelle Bolsonaro comentou em uma publicação em que Glória Perez homenageou a filha.

Na noite desta quinta-feira (11/8), Michelle colocou um emoji de choro no post em que Glória Perez lembra o aniversário de Daniella, que completaria 52 anos se não tivesse sido brutalmente assassinada por Pádua em 1992.

A primeira-dama e o presidente visitaram a igreja do assassino no último domingo (7/8), em Belo Horizonte. Michelle também publicou selfies abraçada com a atual mulher de Pádua, Juliana Lacerda.

(Atualização às 19h05 de 12 de agosto de 2022: A jornalista Fábia Oliveira, do IG, havia informado que Jair Bolsonaro participara do almoço, o que o presidente negou. O texto foi reescrito para efeitos de clareza da informação.)