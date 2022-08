Morte de criança que pisou em fio descascado comove população de Sena: “Dor imensa”

Vários moradores da cidade de Sena Madureira publicaram em suas redes sociais mensagens de apoio ao professor Evandro Souza e sua esposa Dores em razão do falecimento precoce da menina Maria Alerrandra, 8 anos, filha do casal. Neste domingo (31), ela acabou indo a óbito após pisar em um fio descascado de um mergulhão, em uma área do ramal Lua Nova, bem próximo da zona urbana.

SAIBA MAIS: Tragédia: menina de apenas 8 anos de idade morre eletrocutada em Sena Madureira

Ao saber da notícia fatídica, a população ficou consternada. “Essa hora é o momento de muita dor. Só eu sei quanto essa princesa era amada por vocês dois. Desejo força de Deus para vocês continuarem porque nem eu estou acreditando. A dedicação que vocês dois tinham para filha de vocês era imensa. Que Deus venha consolar o coração de todos”, postou Cleilton Silva.

“É difícil saber o que expressar em um momento tão doloroso. Lamento muito a perda da sua filha, meu amigo Evandro Souza. A princesa que era a luz da família e que certamente continuará sendo para todo sempre. Descanse em paz, anjinho lindo”, comentou Airton Magalhães.

Carlos Vale, outro morador de Sena Madureira, também prestou solidariedade aos familiares da menina. “Meus amigos Evandro Souza e Dores, foi com muita tristeza que recebi essa notícia, do falecimento da Maria Alerrandra, a nossa “Mary Jane”. Não há palavras para expressar nesse momento de perda e dor que possa acalentar seus corações. Meus sinceros sentimentos, peço a Deus que conforte os seus corações e de todos os familiares”, frisou.

Durante toda a noite, o corpo de Maria Alerrandra foi velado na casa de sua família que fica no Bairro da Pista. O sepultamento ocorrerá nesta manhã de segunda-feira (1º), após as 10 horas.