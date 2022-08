Motociclista perde controle, bate em muro e fica em estado grave no PS de Rio Branco

O motociclista Edmilson Leite, 44 anos, ficou gravemente feridos após bater em um muro na noite desta terça-feira (9), na rua 15, no bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Edmilson trafegava sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo Titan de cor preta e placa NAA-4017, quando acabou perdendo o controle da moto, bateu no meio fio e colidiu contra um muro.

Populares ajudaram o homem e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte avançado. Durante o acidente, Edmilson havia caído e bateu a cabeça no muro e ficou desacordado e, após ser avaliado pelo médico Thiago, do Samu, foi diagnosticado um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave com sangramento ativo nos ouvidos, além de uma fratura na perna direita. Ele foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco.

Familiares da vítima colocaram a motocicleta em cima de um veículo e retiraram do local do acidente.