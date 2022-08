Motorista de app tentou dopar jornalista da Globo

Bárbara Coelho, apresentadora do Esporte Espetacular na TV Globo, revelou, durante participação no programa Encontro desta sexta-feira (12/8), ter sido vítima de uma tentativa de dopagem em um carro de aplicativo, conhecido como ‘Golpe do cheiro’.

A jornalista Bárbara Coelho contou que o caso ocorreu na quarta-feira (10/8), quando pediu um carro para ir ao médico, uma viagem curta, de cerca de 10 minutos.

“Quando entrei no carro eu não senti nada, eu percebi que o carro estava com um aspecto muito ruim, sujo, mas eu entrei já distraída. A gente fica muito no telefone hoje em dia”, começou.

Ao sentir o odor estranho, Bárbara mandou a localização em tempo real do veículo para uma amiga, avisando que algo estranho estava acontecendo.

“Pouco tempo depois eu comecei a passar mal. Durante esse período, o motorista mandou um áudio estranho para alguém pedindo cesta básica. Me pareceu uma necessidade de mostrar que era do bem, que estava tudo certo. Foi muito aleatório aquele pedido de cesta básica durante a corrida, primeiro que nem se usa o telefone, ou não deveria usar”, afirmou.

A jornalista, então, narrou os sintomas que sentiu após inalar o odor estranho.

“Eu comecei a ficar muito mal, comecei a perder os sentidos, falta de ar e com dificuldade até de falar. Aí eu mandei um áudio para o meu marido e falei ‘me espera na porta porque eu estou chegando’. Aí ele [motorista] me olhou muito feio pelo retrovisor, muito assustado, me encarando”, relatou.