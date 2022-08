Mulher Melão quer colocar seios no seguro: ‘Meu corpo é de milhões’

Renata Frisson, a Mulher Melão recentemente trocou as próteses de silicones, e deixou seus seios menores. Satisfeita com o novo visual, a modelo disse que está pensando em colocar a parte do seu corpo mais famosa no seguro.

‘É incrível você estar se sentindo sexy, sem nenhum tipo de dor, causado pelo tamanho dos seios. E realmente me rejuvenesceu. Estou parecendo uma garotinha. O meu maior patrimônio é o meu corpo. Trabalho com beleza e sensualidade, por isso eu invisto em tratamentos estéticos e bons profissionais. Meu corpo é de milhões’, revelou a influenciadora, para a revista Quem.

Melão garantiu que ainda não posou para seu perfil na plataforma de conteúdos adultos, depois da nova turbinada nos seios.

‘Eu ainda não deixei os seios novos totalmente à mostra no Onlyfans. Eles vão ficar enlouquecidos, porque tenho mostrado só com lingerie, biquíni. Agora, já está perfeito. Cicatrizou tudo direitinho. Vou mostrar, por isso fiz esse ensaio com transparência. Inclusive, meus seios estão tão lindos, que estou pensando até em fazer um seguro dos meus melões’, afirmou a moça, que recentemente declarou sua paixão por vibradores.

Ela é um sucesso na plataforma, e disse que gosta de se mostrar uma mulher real nas fotos e vídeos que compartilha com os assinantes. ‘O que acontece lá, fica lá. É tudo no sigilo. Gosto de mostrar a mulher que sou de verdade, gravar com meu celular… Mostrar a realidade, sabe?’, declarou.