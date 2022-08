Mylene Marques, motorista de ônibus conhecida em Rio Branco, morre em acidente de moto

A motorista de ônibus Mylene Marques Machado, 39 anos, morreu na madrugada deste sábado (6) após se envolver em um acidente de trânsito quando conduzia sua motocicleta, em Rio Branco.

Conhecida pelo profissionalismo, Mylene Marques era motorista há 11 anos, trabalhando em linhas como a Regional do Tucumã e Custódio Freire.

Responsável com o serviço, Mylene também ficou conhecida por ser a única motorista mulher a conduzir um dos seis ônibus articulados que circulavam na capital em 2019.

Em 2022, ela foi condecorada pelo Corpo de Bombeiros Militares do Acre, com a medalha intitulada Bombeiro Militar Mulher Acreana Angelina Gonçalves, representando as motoristas de ônibus de Rio Branco, pelo destaque nos serviços prestados à população acreana.

Comovida com a morte prematura, ex-prefeita e candidata a deputada federal, Socorro Neri, lamentou a morte de Mylene Marques, em suas redes sociais. “É difícil acreditar que essa mulher guerreira, linda, admirável teve a vida interrompida de forma tão prematura, quando retornava para sua casa. Meus sentimentos de profundo pesar aos familiares, em especial aos filhos Karoline, Fernanda e Gabriel”, escreveu.