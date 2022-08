Neymar se torna quinto maior artilheiro do PSG após gols na Supercopa

Em uma partida repleta de golaços, o atacante Neymar Jr. marcou duas vezes na decisão da Supercopa da França, diante do Nantes, no último domingo (31/7). Com isso, o jogador chegou a 102 gols feitos pelo Paris Saint-Germain e se tornou o quinto maior artilheiro da história do clube francês.

Caso o brasileiro consiga marcar mais oito gols na temporada, ele irá ultrapassar o português Pauleta e entrará no Top 4 de artilheiros do time. Com toda a temporada pela frente, o brasileiro tem grandes chances de ultrapassar essa marca e fazer história no clube.

Além de Neymar, o elenco atual possui mais um nome na lista de Top 5 artilheiros do time francês: Kylian Mbappé. O francês aparece em segundo lugar, com 171 gols, atrás apenas de Cavani, que possui 200 gols marcados.

Confira o Top 5 de maiores marcadores do PSG:

1 – Edinson Cavani: 200 gols em 301 jogos

2 – Kylian Mbappé: 170 gols em 216 jogos

3 – Zlatan Ibrahimovic: 156 gols em 180 jogo

4 – Pauleta: 109 gols em 211 jogos

5 – Neymar Jr.: 102 gols em 145 jogos

Apesar de estar no Top 5 de artilharia, Neymar encerrou sua quinta temporada pelo PSG com a menor participação em gols desde que chegou ao futebol europeu. Na temporada de 2021/22, marcou 13 gols e deu oito assistências.