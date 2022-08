No Alto Acre, Eduardo Velloso cumpre agenda com lideranças políticas e entusiastas

Brasileia, Assis Brasil e Epitaciolândia receberam neste final de semana, o senador e candidato a deputado federal Eduardo Velloso (União Brasil) que, acompanhado da deputada estadual Maria Antônia, se reuniu com lideranças políticas e entusiastas da campanha dos candidatos dos três municípios.

No dia 26, Velloso esteve com apoiadores na residência da dona Creusa, em Brasileia; no sábado, os candidatos se reuniram na residência da dona Chiquinha da Papelaria, presidente do Progressistas no município, e de Paulo Sales, como também com Marcos da Churrascaria, em Assis Brasil, que declararam apoio para esta parceria em favor da saúde.

Dispostos a ouvir as demandas da população, os candidatos seguiram em direção ao quilômetro 29 da BR-317, em Brasileia, onde conversaram com moradores dos ramais adjacentes e se reuniram à noite na residência de dona Marizete, em Epitaciolândia, encontro que encerrou a agenda deste dia. Neste domingo, 28, o médico Eduardo Velloso novamente se encontrou com moradores da BR-317, desta vez na altura do quilômetro 67.

A visita de Dr. Velloso e da deputada Maria Antônia em Epitaciolândia repercutiu positivamente no município. Lideranças políticas como o ex-prefeito Zé Ronaldo e o presidente da Câmara dos Vereadores, Diojino Guiomarães, compareceram a um dos eventos programados para que os candidatos pudessem apresentar as propostas de seus mandatos, organizado pelo ex-prefeito de Rodrigues Alves, o Deda.

Durante os encontros, os candidatos Eduardo Velloso e Maria Antônia reafirmaram o compromisso de ambos com a saúde do estado do Acre e de cada município “para continuar abraçados com a população, levando melhorias de vida e muita saúde, que é vida e uma dádiva de Deus”.

“Fomos muito bem recebidos com as nossas propostas, os nossos motivos para com o Acre e por um Brasil melhor. Agradeço ao povo de Brasileia, Assis Brasil e Epitaciolândia o carinho que recebemos durante esses três dias neste final de semana. Se Deus quiser seguiremos até a vitória”, destacou Velloso.