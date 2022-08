Novenário de Nossa Senhora da Glória movimenta fé e economia em Cruzeiro do Sul

O Novenário de Nossa Senhora da Glória é um dos eventos religiosos mais esperados pela comunidade católica do Acre, em especial para a população de Cruzeiro do Sul. Iniciado nesta sexta-feira, 5, a programação segue até o dia 15 de agosto. Com o intenso fluxo de pessoas, o comércio local é bastante procurado, o que movimenta a economia do Vale do Juruá.

Nossa Senhora da Glória é padroeira de Cruzeiro do Sul e de outros municípios do Juruá. Durante a celebração inicial, que aconteceu na Catedral que leva o nome da santa, os fiéis manifestaram fé e esperança na intercessão da padroeira diante de Deus.

“Nossa Senhora da Glória, Aqui Estão Teus Filhos” é o tema do novenário deste ano, que espera receber cerca de mais de 40 mil pessoas durante a procissão de encerramento no dia 15 de agosto. A procissão não aconteceu nos últimos dois anos devido à pandemia de covid-19.

Além das missas, a programação segue com a corrida que acontece às 6h do dia 14 de agosto e o encerramento no dia 15, com a procissão, missa campal e show com o Frei Renan Barros.