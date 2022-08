População de Acrelândia recebe serviços do programa Saúde Itinerante

A população de Acrelândia recebeu, na sexta-feira, 12, e sábado, 13, uma ação do programa Saúde Itinerante, da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Os atendimentos foram realizados na Escola Estadual Pedro de Castro Meireles e na Unidade Básica de Saúde Norton Vitorino Bohen. Entre consultas e exames, foram realizados 2.172 procedimentos.

O objetivo da edição foi garantir vazão às filas de espera de diversas especialidades: ginecologia, ortopedia, obstetrícia e pediatria, por exemplo. Além disso, também oferece exames de apoio diagnóstico e ultrassonografia, atendimento social, dispensa de medicamentos, terapia ocupacional, pediatria e atendimento de enfermagem.

As ações ocorrem em parceria com as secretarias municipais de Saúde, que realizam o levantamento das filas de espera e repassam às equipes do Estado para que o serviço transcorra de maneira eficaz.