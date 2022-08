Prefeitura realiza entrega de 550 toneladas de calcário para a produção rural

O prefeito Tião Bocalom esteve presente na manhã desta sexta-feira (12), na entrega de 550 toneladas de calcário para a produção rural no município. O total previsto é de 3 mil toneladas do produto. O calcário é uma ferramenta essencial à produção agrícola e aumento da produtividade.

Durante a entrega, o prefeito, acompanhado do secretário municipal de Agropecuária (Seagro), Eracides Caetano, expressou sua imensa felicidade em estar realizando esse sonho, que carrega desde que era prefeito de Acrelândia.

“É a realização de um sonho que trago há muito tempo para o Acre… As máquinas já estão trabalhando e gradeando, em seguida entra com o calcário. Por esses dias já começaremos a colocá-lo nas propriedades, até porque tem a análise de solo que está saindo… No final de novembro é a hora de plantar, com a terra toda calcareada, plantamos as sementes com adubo”, explicou.

Além da entrega do calcário, a prefeitura adquiriu, também, grandes tubos de PVC, que serão utilizados na melhoria dos ramais da capital acreana. O gestor reforçou ainda que a prefeitura economizou recursos para poder investir, também, em ações que gerem melhorias ao homem do campo. No total serão investidos R$ 30 milhões em agricultura familiar.

O secretário de Agricultura, Eracides Cateano, explicou quando vai começar a distribuição desse calcário e quantas famílias rurais serão contempladas.

“Esse ano já vamos começar a implantar esse projeto… Ele foi pensado para 2.300 famílias durante os quatro anos de gestão do Bocalom”, disse.

O responsável técnico pelo projeto, Eng. Agrônomo Manoel Matias, se emocionou ao falar em como ele esperou por um gestor que visualizasse a importância da implantação do projeto.

“É uma coisa muito grande, e eu fico muito emocionado quando penso, porque é um negócio que nunca se pensou em fazer aqui, principalmente no âmbito municipal”, finalizou.