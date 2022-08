Sandy eleva clima ao exibir bumbum com peça fininha

A cantora Sandy, de 39 anos, encantou seus quase 7 milhões de seguidores ao compartilhar um clique em preto e branco durante os seus alongamentos. Na ocasião, a irmã de Júnior surgiu em uma posição de flexão e esbanjou seu bumbum redondinho durante o treino.

Por meio de uma foto atual, a cantora explicita bastante flexibilidade e beleza. As reações dos fãs foram chamativas e especiais.

Em entrevista recente, o humorista Carlos Alberto de Nóbrega abriu o jogo sobre o conflito que teve com os irmãos Sandy e Junior nos bastidores do programa “A Praça é Nossa”, no final dos anos 1980.

“Eles eram meninos, foram convidados para fazer a ‘Praça’. Ficaram no camarim”, contou. “Chegou uma notícia de que estava tendo problema no corredor, os seguranças [deles] não estavam deixando os artistas [da ‘Praça’] passarem. Eu fui lá, conversei com os seguranças e falei: ‘Isso é um lugar de respeito, ninguém vai sequestrar essas crianças, eles são nossos convidados. Vocês podem ficar aqui na porta para ninguém entrar, mas proibir os meus artistas vocês não vão’. Eram dois ignorantes, dois imbecis.”