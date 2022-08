São Paulo bate Ceará nos pênaltis para avançar à semi da Sul-Americana

O São Paulo derrotou o Ceará por 4 a 3 na disputa de pênaltis, na noite desta quarta-feira (10) no Castelão, para se classificar para as semifinais da Copa Sul-Americana. Nos 90 minutos o Vozão triunfou por 2 a 1, o que obrigou que a vaga fosse definida nas penalidades, pois o Tricolor venceu na ida por 1 a 0.

Agora a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni terá o Atlético-GO como adversário na próxima fase da competição.

A equipe comandada pelo técnico Marquinhos Santos começou pressionando, criando oportunidades com Mendoza. Mas, com o decorrer da partida, o São Paulo foi equilibrando as ações, e chegou a finalizar com Galoppo, Miranda e Calleri.

Porém, o Ceará melhorou muito nos minutos finais e abriu o placar já aos 43 minutos, quando Richardson cruzou para Mendoza, que ganhou no alto para cabecear para o fundo do gol defendido por Felipe Alves.

A equipe de Rogério Ceni não se entregou e conseguiu igualar o marcador no segundo tempo, com o lateral Igor Vinícius aos 8 minutos após boa trama coletiva. Porém, a alegria são-paulina durou pouco, pois aos 17 o volante Guilherme Castilho bateu de primeira para botar o Vozão em vantagem novamente.

Como o placar permaneceu sem mais alterações até o final dos 90 minutos, a vaga teve que ser definida nas penalidades máximas, nas quais o São Paulo mostrou mais eficiência para triunfar por 4 a 3.