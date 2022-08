Simaria vai à festa de sobrinho e Simone vai embora mais cedo

Shows cancelados, Simaria fora dos palcos e futuro incerto. O clima para Simone & Simaria nos últimos meses não tem estado nem um pouco leve. Ainda assim, parece sobrar espaço para a família. As duas fizeram a primeira aparição pública, desde a última vez em que dividiram o palco, nesta quinta-feira (4/8), na festa de aniversário do filho mais velho de Simone, Henry. No entanto, Simone foi embora do evento mais cedo, deixando funcionários e convidados sem entender.

Pessoas que estiveram presentes na festa relataram à coluna que as irmãs se cumprimentaram brevemente, sem muita troca de afetos, e não chegaram a posar para fotos juntas. A ida de Simaria só foi exposta publicamente, pois uma empresa de caricaturas que fazia ações durante o evento publicou um vídeo da cantora nas redes sociais. Momentos depois, a imprensa presente no local também repercutiu fotos da cantora ao lado dos filhos.