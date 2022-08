“Vazio que não tem fim”, diz professor sobre morte da filha que pisou em fio descascado

A morte da pequena Maria Alerrandra, de apenas 8 anos de idade, ocorrida no dia 31 de julho deste ano, ainda abala muito seus familiares. Duas semanas já se passaram daquele fatídico dia, entretanto, a dor da perda permanece em meio aos seus entes queridos.

SAIBA MAIS: Morte de criança que pisou em fio descascado comove população de Sena: “Dor imensa”

Nesta segunda-feira (15), o professor Evandro Souza, pai de Maria Alerrandra, fez uma postagem no facebook a respeito do ocorrido com sua querida filha.

“É inacreditável que uma criança tão inteligente, alegre, amada e saudável não esteja mais entre nós. Muitas saudades e um vazio que não tem mais fim. Te amamos, Maria Alerrandra”.

Maria Alerrandra morreu eletrocutada na região do ramal Lua Nova, que fica bem próximo a Sena Madureira. Ele pisou em fio descascado de um mergulhão.