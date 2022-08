Vídeo: mais um incêndio supostamente criminoso é registrado em Sena

No começo da noite desta quinta-feira (11) mais um foco de incêndio foi registrado na zona urbana de Sena Madureira e sua origem pode ter sido criminosa. Dessa vez, o sinistro ocorreu na entrada do Bairro Ana Vieira, nas proximidades da Avenida Brasil e, não fosse a pronta intervenção do Corpo de Bombeiros, as chamas poderiam ter se espalhado para residências ou até mesmo para a rede de fios de energia.

De acordo com o sargento C. Queiroz, do Corpo de Bombeiros de Sena, mais de três mil litros de água foram utilizados para apagar o incêndio. “Tratou-se de uma situação preocupante, entretanto, com todo esforço e técnica da nossa equipe foi preciso evitar a propagação das chamas”, confirmou.

Até o presente momento, não foi possível identificar o autor do incêndio.

O promotor Daisson Teles que atua em Sena Madureira confirmou na tarde de hoje, em entrevista à imprensa, que medidas mais enérgicas serão tomadas no sentido de repelir esse tipo de prática. “Estamos intensificando a fiscalização e, em caso de qualquer queimada ilegal, os autores irão responder na justiça”, adiantou.

Os infratores serão responsabilidades criminalmente e ainda estarão sujeitos ao pagamento de multas.

Em Sena Madureira, várias instituições estão participando da campanha “foco no fogo” que visa justamente coibir a prática de queimadas. A mobilização conta com a participação do Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar, ICMbio, Prevfogo e Secretaria Municipal de Meio Ambient