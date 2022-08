Vídeo: modelo acreana Danielle Knidel curte Ibiza e exibe boa forma dentro de iate de luxo

A modelo acreana Danielle Knidel está curtindo dias de férias em Ibiza, na Espanha. Em suas redes sociais, a acreana exibiu a boa forma e mostrou o luxuoso iate escolhido para os passeios em cliques poderosos em seu feed no Instagram.

Claro que a curiosidade desse colunista é maior, e resolvi perturbar a acreana em plenas férias, para mostrar um pouco mais desse iate. Dani liberou vídeos exclusivos para nossa coluna e contou sobre as férias: “Ibiza é realmente mágica, a ilha tem uma energia que me faz lembrar do Brasil”, comentou.

Questionada sobre retorno ao Acre, a modelo diz que deve vir em janeiro novamente, onde curte férias no estado de origem. E a gente já tá esperando essa poderosa para um bate-papo maravilhoso no ContilNet.