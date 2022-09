“A Mulher Rei” e o filme de terror “Não se Preocupe, Querida” estreiam no Cine Araújo

Nesta semana, o Cine Araújo, localizado no Via Verde Shopping, está com muitas novidades do mundo cinematográfico. A primeira delas é que o filme Avatar está sendo reexibido. Além disso, os filmes “Não se Preocupe, Querida” e “A Mulher Rei” estreiam e a pré-venda da semana é do filme “Sorria”.

“Não se Preocupe, Querida” é um filme de terror que traz Harry Styles de volta às telas do cinema, ele interpreta o empresário Jack Chambers. Na trama ele e sua esposa vivem em uma comunidade experimental e ela começa a suspeitar que a empresa do seu marido, Jack Chambers, está escondendo segredos perturbadores.

“Sorria” também é um filme do gênero terror e conta a história da Dra. Rose Cotter, que após testemunhar um incidente bizarro e traumático envolvendo um paciente, começa a experimentar ocorrências assustadoras que ela não consegue explicar. Promete ser um longa de terror psicológico arrepiante e já está com a pré-venda aberta, garanta o seu ingresso.

O longa “A Mulher Rei” é ambientado em 1823 e mostra como viviam e agiam as Agojie, comandadas pela general Nanisca (Viola Davis) para proteger o reino de Daomé (atualmente Benin), na África Ocidental, de grupos rivais e de ameaças estrangeiras, principalmente de traficantes de escravos.

E não para por aí, continuam em cartaz os filmes Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Orfã 2: A Origem e Minions 2: A Origem de Gru.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

SALA 01 – (2D) – HOMEM-ARANHA: SEM VOLTA PARA CASA – DUBLADO

AÇÃO – 148 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15h30

SALA 01 – (2D) – ORFÃ 2: A ORIGEM – DUBLADO

TERROR – 99 MIN – verificar classificação

QUI, SEX, SAB, DOM, SEG E TER: 18h30

SALA 01 – (2D) – A MULHER REI – DUBLADO

AÇÃO – 135 MIN – verificar classificação

QUI, SEX, SAB, DOM, SEG E TER: 20h30

QUA: 18h15

SALA 01 – (2D) – SORRIA – DUBLADO

TERROR – 115 MIN – verificar classificação

PRÉ-ESTREIA, QUA: 21h

____________________________________

SALA 02 – (2D) – MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU– DUBLADO

ANIMAÇÃO – 87 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 14h

SALA 02 – (2D) – A MULHER REI – DUBLADO

AÇÃO – 135 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16h15, 19h e 21h45

____________________________________

SALA 03 – (2D) – ORFÃ 2: A ORIGEM – DUBLADO

TERROR – 99 MIN – verificar classificação

Diariamente: 15h30, 17h30, 19h30 e 21h30

____________________________________

SALA 04 – (3D) – AVATAR – DUBLADO

AÇÃO/FICÇÃO – 165 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 14h

Diariamente: 17h15 e 20h30

____________________________________

SALA 05 – (2D) – MINIONS 2: A ORIGEM DE GRU – DUBLADO

ANIMAÇÃO – 87 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 15h

SALA 05 – (2D) – INGRESSO PARA O PARAÍSO– DUBLADO

DRAMA – 104 MIN – verificar classificação

Diariamente: 17h

SALA 05 – (2D) – ORFÃ 2: A ORIGEM – DUBLADO

TERROR – 99 MIN – verificar classificação

Diariamente: 19h

SALA 05 – (2D) – AVATAR – DUBLADO

AÇÃO/FICÇÃO – 165 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21h

____________________________________

SALA 06 – (2D) – A MULHER REI – LEGENDADO

AÇÃO – 135 MIN – verificar classificação

SAB E DOM: 14h

SALA 06 – (2D) – NÃO SE PREOCUPE, QUERIDA – DUBLADO

TERROR – 123 MIN – verificar classificação

Diariamente: 16h45 e 19h

SALA 06 – (2D) – A MULHER REI – DUBLADO

AÇÃO – 135 MIN – verificar classificação

Diariamente: 21h15

