“A pandemia mostrou a necessidade da política”, diz Dr. Thor Dantas sobre decisão de se candidatar a deputado federal

Neto do ex-governador Dantinhas e sobrinho do ex-senador e ex-deputado federal Mário Maia e filho da militante e ativista do direito das mulheres, Concita Maia, o médico infectologista Thor Dantas, decidiu, aos 48 anos de idade disputar pela primeira vez um cargo eletivo, se candidatando a deputado federal pelo PSB nas eleições deste ano.

Dr. Thor, como ficou mais conhecido, especialmente no período da pandemia quando atuou de forma intensa no combate ao coronavírus, já exerce a medicina no Acre há 25 anos e foi justamente essa experiência que o fez decidir que estava na hora de ocupar o espaço que, de fato, possibilita resolver os problemas: a política.

“Já tenho uma história grande na medicina e sempre me senti realizado, mas da pandemia para cá, percebi que algo mudou dentro de mim. A pandemia mostrou a necessidade da política. Estando ali, no centro, no olho do furacão da pandemia, eu percebi que para ajudar o maior número de pessoas, não bastava apenas o meu conhecimento na medicina, pois quem resolve todos os problemas da sociedade, seja a falta de saúde, de escola, de emprego, é a política. Então, como médico, eu identificava o problema, mostrava a solução, mas quem podia resolver era o poder público, que muitas vezes coloca os interesses pessoais ou partidários na frente. Então eu ficava preso dependendo do governador, prefeito ou secretário e aí eu percebi que cheguei ao meu limite, naquela posição eu não tinha mais como ajudar, se eu quisesse continuar fazendo isso, eu precisava dar um passo adiante, e para isso eu precisava estar na política”, revelou o candidato em entrevista ao podcast do Sales Mateus, em Tarauacá, município que visitou nesta segunda-feira (5).

“A pandemia me mostrou que a política tem um lado grandioso também, desde que seja bem feita, por pessoas sérias, o bom político precisa de duas características que é a capacidade técnica e estar interessado em resolver os problemas da pessoa e a medicina me ensinou isso: a cuidar das pessoas e a resolver os problemas do coletivo. E eu entendi que eu posso ajudar, sei que as pessoas estão cansadas das mesmas coisas, do político que vem de quatro em quatro anos pedir o voto e depois some. As pessoas querem uma renovação na política, e é isso o que eu me proponho a trazer”, pontuou.

Conhecido por trabalhar com ética, respeito, dedicação e ser um defensor do diálogo, Dr, Thor já foi diretor do Pronto Socorro de Rio Branco, da Fundação Hospitalar e também secretário-adjunto de Saúde do Estado. Aliando as experiências como gestor e médico, Dr.Thor Dantas têm muito a acrescentar na Câmara Federal.

“Dentro do meu mandato, pretendo trazer os recursos que precisam, pois eu sei que a gestão da saúde é mesmo cara e sem recursos os gestores não tem como solucionar os problemas, e outra coisa que eu, como fiscal do Executivo que sabe o que tem que ser feito, pretendo cobrar do governador, do prefeito, do secretário estadual e municipal para que o recursos sejam aplicados em políticas públicas eficazes”, finalizou o candidato.