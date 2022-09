Acre sedia pela 1ª vez reunião do Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos Gerais

O Acre foi o local escolhido para sediar a 66ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), que acontece nesta sexta-feira, 23, no Sebrae, em Rio Branco. Até o momento, 17 estados e o Distrito Federal, confirmaram participação no evento, que entre outros objetivos, promove os interesses comuns das Defensorias Públicas Estaduais existentes no país.

Confirmaram presença representantes dos estados de São Paulo, Sergipe, Rio Grande do Sul, Amazonas, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Norte, Tocantins, Bahia, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Pará, Piauí, Ceará, Pernambuco e Distrito Federal.

O presidente do Condege e defensor-geral do estado de São Paulo, Florisvaldo Antônio Fiorentino Júnior, conduzirá o encontro nacional que também será transmitido por meio de plataformas digitais com participações no formato on-line.

Para a defensora-geral do Acre, Simone Santiago, é motivo de orgulho receber os colegas defensores-gerais para a reunião no Condege, pela primeira sendo realizada no Acre. “Que este encontro reflita a dedicação, compromisso e zelo, de todas e todos para com esta instituição que busca garantir o acesso à justiça e promoção dos direitos humanos, não medindo esforços para construir uma sociedade justa e igualitária”, comentou.