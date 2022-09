Adolescente morre afogado em açude de Rio Branco

O adolescente Alexandre Nascimento Gomes, de 14 anos, morreu vítima de afogamento em um açude na tarde deste domingo (4), na Travessa Brasil, no Polo Geraldo Mesquita, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Alexandre saiu de casa avisando a mãe que iria jogar bola com amigos. Após o jogo, os adolescentes se juntaram e foram até o açude se refrescar do calor, momento que os amigos da vítima viram ele acenando com as mãos pedindo ajuda e pensaram se tratar de uma brincadeira de Alexandre, pois a vítima sabia nadar.

Minutos depois resolveram ir até aonde Alexandre estava e não o encontraram, e pediram ajuda aos familiares e moradores da região, que mergulharam e, após 20 minutos, conseguiram encontrar o adolescente no fundo do açude e o tiraram das águas desacordado.

Os amigos da vítima acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância do suporte avançado para prestar os primeiros atendimento e iniciaram o protocolo reanimação com a massagem cardiopulmonar, que durou aproximadamente 50 minutos, porém, não obtiveram êxito e o adolescente morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos de perícia. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.