Ao vivo: Jenilson diz que sem políticas públicas na segurança, “vamos continuar construindo presídios sem resolver o problema”

O candidato a senador Dr. Jenilson Leite (PSB) fecha a rodada de entrevistas do ContilNet, nesta sexta-feira (20), em parceria com a San Francisco Filmes com todos os candidatos majoritários nas eleições deste ano no Acre.

Médico infectologista e deputado estadual pelo segundo mandato, Dr. Jenilson Leite iniciou a entrevista relembrando sua história de vida, como deputado e como médico, que durante o período mais crítico da pandemia se afastou do parlamento para atuar na UTI Covid no Pronto Socorro de Rio Branco.

No tema segurança pública, o candidato foi questionado sobre os altos índices de criminalidade e encarceramento no Acre.

“Precisamos construir políticas públicas para que deixemos o jovem em espaços saudáveis de educação, esporte, cultura, lazer e primeiro emprego e isso não se faz apenas acessando emendas parlamentares, mas também percorrendo os ministérios para que fortaleçam as políticas públicas para dar esses espaços aos jovens. Hoje, infelizmente temos quase 8 mil presos que não é resolvido só com uma medida”, disse.

O candidato destacou que o “é necessário trabalhar para dar oportunidade, pois se não tiver políticas públicas, a pobreza, miséria e desestruturação familiar vão continuar gerando como produto final a violência. E vamos continuar construindo presídios e cemitérios sem resolver o problema”.

Ao falar do agronegócio e meio ambiente, o candidato disse que o Acre possui condições de expandir a capacidade de produzir sem agredir o meio ambiente. “Precisamos fazer com que o agro torne sua produção mais eficiente na mesma faixa de terra”.

“Se pegarmos a agricultura familiar hoje, vemos que a maior parte ainda está trabalhando na base da derrubada, das queimadas e se mecanizarmos, vamos fazer com que diminua as agressões”, disse.

Assista a entrevista ao vivo: